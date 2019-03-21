Кирилл Капризов: "Какая охота на меня? Разве в "Динамо" охотники собрались?"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, вернувший в строй в пятом матче с "Динамо" (3:2, 4-1), подвел итоги серии, отметив, что соперник играл нормально, не переходя грань дозволенного.

- Ожидали, что серия с "Динамо" получится настолько тяжелой?

- С "Витязем" тоже получилось непростой, как многим казалось.

- Травма в третьей игре была несерьёзной, раз вы пропустили всего один матч?

- Сегодня все хорошо. Живой.

- Решили вами не рисковать в четвертой игре?

- Это останется внутри нашей команды. Ничего страшного.

- Ожидали, что "Динамо" устроит за вами охоту с самого начала серии?

- Я не знаю, почему вы подбираете такое слово, "охота". Как будто у соперника охотники собрались. Парни также играют в хоккей, как и мы. Нормальное дело. Ничего особенного.

- Удар локтем со стороны динамовца Макарова в третьей игре нам показался за гранью.

- Не мне решать. Я о судействе говорить бы не хотел. Бить в ответ? Нам главное было выиграть. Конечно, неприятно получать такие удары, но ничего страшного не произошло.

- Без серии со СКА плей-офф был бы неправильным, ведь это во многом досрочный финал?

- Я бы так не сказал. У нас серия с "Динамо" была хорошая. В других тоже все друг с другом зарубаются. Получаются хорошие игры, от которых болельщики получают удовольствие.

- Чувствуете, что по "физике" ЦСКА готов идеально, просто летаете?

- Хочется летать еще больше. Надо идти от игры к игре и не сбавлять.

- Своей игрой в плей-офф довольны, все-таки от вас ждут большего количества шайб?

- Всегда приятно забивать. Но мне главное, чтобы команда побеждала. Где-то можно на себя шайбу поймать в нужный момент. В другом – забить. Хорошо, что мы выигрываем.

- Ваша бывшая команда "Салават" удивляет?

- Да, я смотрю за тем как он выступает, поскольку у нас игры в разные дни. Смотрю по телевизору , мне нравится. В Уфе всегда была хорошая команда, которую хорошо гонят вперед болельщики. Она и раньше много забивала, а сейчас защита подтянулась и Метсола тащит. Но об этой команде сейчас я не думаю. (Михаил Зислис)