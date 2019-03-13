Кирилл Капризов: "Действия Миронова? Не обращаю внимания на такие вещи"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвел итоги первого матча серии второго раунда Кубка Гагарина против "Динамо" (4:1, 1-0).
– Когда забиваешь первым, играть всегда проще. Но это не главное – победа важнее всего.
– Чувствовался прессинг со стороны Андрея Миронова? Сначала удар в голову, потом подножка.
– Видел, что он удалился. Но ничего страшного, я на такие вещи внимания не обращаю – мы просто играем в хоккей.
– Давно не забивали таких легких голов, как первый?
– Легких голов не бывает. (Алена Гребенькова)
Загрузка...