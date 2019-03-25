Кирилл Капризов: "Борода не растет, хоть и не бреюсь с начала плей-офф"

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов в разговоре с журналистами после открытой тренировки поделился впечатлениями от плей-офф Кубка Гагарина.

– В плей-офф есть традиция отпускать бороду. Как это влияет?

– У меня борода-то и не растет, с начала плей-офф я даже не брился.

– С Григоренко понимаете друг друга с полуслова?

– Наверное, с того плей-офф начали с ним играть. Вне льда мы очень много общаемся, и на льду часто подсказываем друг другу.

– Для вас хорошо, что есть неделя отдыха?

– Конечно, всегда быть в игровом тонусе, но каждый матч надо выигрывать и готовиться к следующим сериям.

Первый матч финала "Запада" между ЦСКА и СКА состоится 28 марта в Москве на "ЦСКА Арене". Начало встречи – в 19:30 мск. (Евгений Белоусов)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей