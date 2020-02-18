Кирилл Капризов: «Бомбардирская гонка? Стараюсь не думать об этом»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы над минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ (4:1). Форвард набрал 3 (2+1) очка.

— Хорошо, что реализовали свои моменты, хорошая игра, готовимся к следующей, — цитирует официальный сайт ЦСКА Капризова.

— Забросив две шайбы, вы приблизились к Дмитрию Яшкину в гонке бомбардиров. Ставите перед собой цель обойти форварда «Динамо» в этой гонке?

— Стараюсь не думать сейчас об этом. Стараюсь играть на команду.

— Как вам соперник, который не имеет мотивации в конце сезона?

— Мы настраиваемся на свою игру, и не важно, кто наш соперник. Стараемся отталкиваться от своей игры.

— Сегодня ЦСКА не смог отличиться в большинстве, как думаете, в каком компоненте нужно добавить?

— В любых ситуациях можно добавлять. Главное — выводы сделать, чтобы в следующих играх забивать.