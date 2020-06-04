Кирилл Кабанов может перебраться в КХЛ

Нападающий Кирилл Кабанов в интервью «Известиям» отметил, что готов попробовать свои силы в КХЛ. В этом сезоне он играл в Дании за «Ольборг».

— Как обстоят дела с дальнейшим трудоустройством?

— Контракт с «Ольборгом» истек. Общаюсь и с этим клубом, и еще с несколькими в других лигах. Но пока определенности нет. Хотелось бы вернуться в DEL — еще раз там попробовать свои силы. Или в Чехию поехать. Все-таки есть желание что-нибудь поменять. Но загадывать рано.

— В России могут быть варианты?

— Может быть, и в России попробую. Или в нероссийских клубах КХЛ.