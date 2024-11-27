Готовец — о победе над «Локомотивом»: «Идеальных игр не бывает, в каждом матче есть над чем можно работать»

Белорусский защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (3:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Идеальных игр не бывает, все равно в каждом матче есть над чем можно и нужно работать, где можно действовать лучше. Хорошо, что добились этой победы, сыграли строго по нашей тактике. Такой результат нас устраивает. Хантер хорошо сыграл сегодня. Он сделал несколько больших сейвов, которые позволили нам остаться в игре. Когда вратарь делает определенные сэйвы, это забирает уверенность у другой команды», — заявил Готовец Legalbet.by.

После этой игры «Динамо» сохранило победную серию в регулярном чемпионате, доведя ее до шести матчей. Команда набрала 41 очко и занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» потерпел второе поражение подряд со счетом 0:3, но остается лидером Западной конференции с 52 баллами.

Следующий матч «Динамо» проведет 28 ноября против ЦСКА. В тот же день «Локомотив» примет челябинский «Трактор».