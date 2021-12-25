Кирилл Фастовский: «Сибирь» неудачно начала сезон из-за травм»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о причинах неудачного начала сезона.

«Мы же знали причины, поэтому никакой паники не было, — цитируют Фастовского «Известия». — Мы знали, из-за чего все происходит. Исключительно из-за травм? Конечно. Без восьми основных игроков мы не можем результативно играть в хоккей. Поэтому все так и происходило.

Потом потихонечку они начали выздоравливать, входить в состав, в чемпионат. И потихоньку начали выравнивать ситуацию. Я же всегда рядом, всегда внутри и вижу, что происходит. И сейчас видел обстановку внутри команды. Поэтому понимали причины неудач и не паниковали».

«Сибирь» занимает шестое место в Восточной конференции, имея в активе 48 очков.