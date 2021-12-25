Кирилл Фастовский рассказал о задаче «Сибири» на сезон
02:47
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о задачах команды.
«Я не делаю прогнозов, — цитируют Фастовского «Известия». — Мы будем выполнять задачу, которую перед командой поставили с самого начала. Она всегда звучит достаточно просто и банально, но при этом абсолютно понятно: попасть в плей-офф с максимально высокого места, чтобы уже в Кубке Гагарина попытаться пройти дальше».
«Сибирь» занимает шестое место в Восточной конференции, имея в активе 48 очков.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1269509/aleksei-fomin/mozhem-pretendovat-na-povtorenie-rezultata-2015-goda
Читайте также
Скандал на чемпионате России — и снова столкнулись ученицы Тутберидзе и Плющенко! Щербакова отобрала второе место у Муравьевой после пересчета баллов
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю