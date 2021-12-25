Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Кирилл Фастовский рассказал о задаче «Сибири» на сезон

02:47
Теги:

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о задачах команды.

«Я не делаю прогнозов, — цитируют Фастовского «Известия». — Мы будем выполнять задачу, которую перед командой поставили с самого начала. Она всегда звучит достаточно просто и банально, но при этом абсолютно понятно: попасть в плей-офф с максимально высокого места, чтобы уже в Кубке Гагарина попытаться пройти дальше».

«Сибирь» занимает шестое место в Восточной конференции, имея в активе 48 очков.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1269509/aleksei-fomin/mozhem-pretendovat-na-povtorenie-rezultata-2015-goda

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Скандал на чемпионате России — и снова столкнулись ученицы Тутберидзе и Плющенко! Щербакова отобрала второе место у Муравьевой после пересчета баллов
За нормы ВТО: Евросоюз потребовал от России €290 млрд
0
Реклама