Кирилл Фастовский рассказал о задаче «Сибири» на сезон

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о задачах команды.

«Я не делаю прогнозов, — цитируют Фастовского «Известия». — Мы будем выполнять задачу, которую перед командой поставили с самого начала. Она всегда звучит достаточно просто и банально, но при этом абсолютно понятно: попасть в плей-офф с максимально высокого места, чтобы уже в Кубке Гагарина попытаться пройти дальше».

«Сибирь» занимает шестое место в Восточной конференции, имея в активе 48 очков.