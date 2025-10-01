Фастовский: «Кузнецов — хоккеист высочайшего уровня мастерства»

Бывший генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский в прямом эфире на канале «СЭ Хоккейный» прокомментировал потенциальный переход Евгения Кузнецова в «Металлург».

— Я к Кузнецову отношусь положительно. Считаю, что это хоккеист высочайшего уровня мастерства. Разин — очень резкий тренер. Мы тоже это понимаем. Все именно этот же вопрос задают — как оно будет?