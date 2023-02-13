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Сегодня, 11:43

Гендиректор «Сибири»: «Очень хочу, чтобы в этом году плей-офф выиграла команда не из разряда стандартных фаворитов»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский объяснил, почему в Восточной конференции плотная борьба за выход в плей-офф КХЛ.

«Здесь нельзя выделять какую-то одну причину. Понятно, это тот самый путь развития, который КХЛ декларировала в рамках заявленной стратегии, — уравнивание спортивного уровня команд. Это в том числе и потолок зарплат, и пол зарплат, и правила перехода игроков — тут все в комплексе.

И я очень надеюсь, что это направление будет продолжаться, КХЛ это поддерживает, мне это очень нравится. И те стереотипы прошлого должны стираться, выиграть может любая команда, и к этому надо стремиться. Я очень хочу, чтобы в этом году плей-офф выиграла команда, которая никогда не была из разряда стандартных фаворитов. Сейчас время нестандартное, и подходить с прошлыми стандартами к оценке нынешней ситуации — это глупость», — приводит ТАСС слова Фастовского.

На данный момент в Восточной конференции на оставшиеся четыре путевки в плей-офф претендуют семь команд.

«Сибирь» обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ. Команда набрала 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице «Востока».

Источник: https://tass.ru/sport/17034285
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Кирилл Фастовский
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5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
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4 Автомобилист 61 34 27 77
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