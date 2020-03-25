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Кирилл Фастовский — о завершении сезона КХЛ: «Эмоции уходят на второй план, когда речь идет о здоровье людей»

13:30
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Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал досрочное завершение сезона КХЛ из-за коронавируса.

— Абсолютно поддерживаю это решение, на 100 процентов, — приводит слова Фастовского РИА Новости. — Считаю в нынешней ситуации его логичным, разумным, очень правильным и соответствующим всем международным подходам с точки зрения здоровья, спорта и всего на свете.

Обидно ли? Эмоции здесь никому неинтересны. Они уходят на второй план, когда речь идет о здоровье людей. Все остальное — лирика.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200325/1569124406.html

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