Гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал досрочное завершение сезона КХЛ из-за коронавируса.

— Абсолютно поддерживаю это решение, на 100 процентов, — приводит слова Фастовского РИА Новости. — Считаю в нынешней ситуации его логичным, разумным, очень правильным и соответствующим всем международным подходам с точки зрения здоровья, спорта и всего на свете.

Обидно ли? Эмоции здесь никому неинтересны. Они уходят на второй план, когда речь идет о здоровье людей. Все остальное — лирика.