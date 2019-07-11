Кирилл Фастовский: "Календарь стал более динамичным и сбалансированным"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский поделился мнением о календаре КХЛ сезона 2019/20. Ранее стало известно полное расписание матчей турнира.

– Календарь никогда не бывает идеальным для всех клубов, но, по сравнению с прошлым сезоном, сделан очевидный шаг вперед. Календарь стал более интересным, динамичным и сбалансированным. От "Сибири" было несколько пожеланий, касавшихся начала и конца регулярного чемпионата, знаковых периодов во время самой регулярки. Это касается предновогодних праздников и матчей сразу после Нового года. Некоторые наши просьбы были учтены, за что мы благодарим составителей календаря, – приводит слова Фастовского пресс-служба КХЛ.

КХЛ представила полный календарь матчей на сезон-2019/20