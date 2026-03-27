«Кинопоиск» выпустил digital-журнал с главными моментами регулярного сезона-КХЛ 2025/26 глазами российских художников

Журнал включает 27 арт-работ о каждой неделе регулярного чемпионата КХЛ и уже доступен в «Яндекс Книгах».

«Кинопоиск» представил digital-версию журнала, посвященного регулярному сезону КХЛ-2025/26. В выпуске — 27 арт-работ от молодых художников-иллюстраторов, каждая из которых воплощает авторский взгляд на ключевой момент недели: от решающего буллита Александра Радулова в матче за Кубок Открытия до достижения Дамира Шарипзянова, установившего новый рекорд по очкам среди защитников в сезоне КХЛ.

Все моменты были выбраны не случайно: еженедельно со старта чемпионата их определяли сами болельщики голосованием в канале «Хоккей на «Кинопоиске». Они выбирали самые яркие, неожиданные и эмоционально насыщенные эпизоды: от триумфов и рекордов до поворотных событий и человеческих историй.

К примеру, главными моментами недели стали феноменальный старт «Торпедо» с шестью победами подряд и статусом единственной команды без поражений, драматичный камбэк «Ак Барса» в матче с «Металлургом» (с 0:3 до 4:3), 300-я победа Андрея Разина в КХЛ, 1000-й матч Дмитрия Квартальнова в лиге, 1000-е очко Вадима Шипачева в КХЛ и другие.

По ходу чемпионата зрители не просто следили за матчами любимых команд — они становились соавторами 27 художественных интерпретаций регулярного сезона КХЛ. Дарья Тихая, Александра Братчикова, Лиза Качалова, Таисия Козлова и другие художники создали свои оригинальные работы, превратив спортивные моменты в произведения искусства. Они раскрыли красоту хоккея, наглядно демонстрируя, как спорт и искусство могут дополнять друг друга. Каждая работа — это не просто иллюстрация, а художественная рефлексия на событие, передающая его атмосферу, напряжение и эмоции.

Digital-версия журнала доступна в Яндекс Книгах.