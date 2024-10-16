«Кинопоиск» представил развлекательное шоу с Ильей Куручом по хоккейным городам России

В первом эпизоде шоу Илья Куруч отправился в Казань на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь», прямая трансляция которого прошла 7 октября.

Онлайн-платформа продолжает развивать оригинальный шоу-контент, чтобы показать хоккей с другой стороны: вместе с блогером Ильей Куручом онлайн-кинотеатр представил развлекательное шоу «Куруч идет в сезон», в котором герой Ильи путешествует по городам России и посещает матчи КХЛ, чтобы проникнуться атмосферой и показать то, что остается за кадром трансляции.

По сюжету в первом эпизоде шоу известный персонаж Ильи — турист из Вологдара — оказывается в Казани на матче «Ак Барс» — «Сибирь», выиграв путевку в эфире радиостанции родного города. В фойе «Татнефть Арены» до матча и в чаше во время него он общается с болельщиками, исследует арену и заглядывает в раздевалку к хоккеистам, чтобы оставить им свой подарок. Кроме того, ему удается пройти охрану и зайти в ложу, выйти на лед и даже пообщаться с Дмитрием Яшкиным, нападающим и капитаном ХК «Ак Барс», которого он приглашает в гости в Вологдар.