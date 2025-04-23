«Кинопоиск» представил развлекательно-познавательное шоу про хоккей с Александром Пушным
В шоу продемонстрирован взгляд на хоккей с точки зрения науки с проведением экспериментов в студии с хоккейными элементами. В первом эпизоде шоу, который уже доступен на «Кинопоиске», ведущие Александр Пушной и Анна Андронова разбирались в пределе прочности вратарской экипировки.
«Кинопоиск» продолжает выпускать оригинальный контент о хоккее и в плей-офф КХЛ-2024/25 представил научное шоу, в котором в формате экспериментов в студии разбираются факты и мифы об элементах игры — шайбе и экипировке вратаря. Ведущими шоу стали популярный телеведущий и специалист по научным экспериментам Александр Пушной и спортивная телеведущая Анна Андронова. В трехсерийном шоу им приходится разбивать лед, резать пилой шайбы, пробивать шлемы и устраивать другие хоккейные опыты. Манекены, замедленная съемка, яркие спецэффекты — уникальные особенности этого шоу-формата.
Научным руководителем проекта стал Алексей Иванченко — второй ведущий программы «Галилео», известный инженер-изобретатель и популяризатор науки. Вместе с Александром Пушным он отвечает за экспериментальную часть шоу, объясняя физику и механику процессов. А Анна Андронова как человек из мира спорта делится экспертным мнением про хоккей, анализирует игровые моменты и помогает зрителям понять, как наука и спорт пересекаются на льду.
Тема первого эпизода шоу — «Насколько вратарская экипировка действительно защищает вратаря? И существует ли предел ее прочности?», по сюжету которого в студии Пушной и Андронова расстреливают хоккейную амуницию шайбами из пневмопушки с разной скоростью полета.
В следующих эпизодах ведущие будут разбирать альтернативы хоккейному шлему, способные точно так же защищать голову, сравнивая вратарский шлем с мотоциклетным и шлемом пилота самолета, а также шайбу, чтобы понять, почему она сделана именно из каучука, а не из других материалов.
Первый выпуск шоу «Хоккейная наука» уже доступен в онлайн-кинотеатре, а также на YouTube-канале Кинопоиск Спорт.
Премьера следующих двух эпизодов шоу состоится 28 апреля и 5 мая.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|4 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|23.04
|17:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|3 : 2
|23.04
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|3 : 2 ОТ