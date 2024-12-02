Кинэн дал совет иностранным тренерам, отправляющимся работать в Россию

Известный канадский тренер Майк Кинэн в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что иностранные специалисты должны понимать, куда они отправляются, знать культуру и хоккейные особенности нашей страны.

— В «Тракторе» удачно работает Бенуа Гру, «Авангард» только что назначил Ги Буше. Вы выигрывали титул в КХЛ, поэтому понимаете, что надо делать иностранному специалисту для достижения успеха.

— Как только мы приехали в Россию, то я сразу сказал Майку Пелино об одной обязательной вещи. Она на очень важна для любого иностранного специалиста, отправившегося работать в КХЛ или куда-то за границу. Ты должен понимать, а не тебя. В данном случае имею в виду культуру новой страны, менталитет ее жителей, контекст, в котором работаешь, лигу, особенности судейства, размер площадок. Например, когда я только приехал в Магнитогорск, то там арена была на четыре метра шире, чем в Северной Америке. Игра в таких условиях имеет свою специфику. Мой совет для тренеров, отправляющих в КХЛ, будет простым — постарайтесь заранее узнать как можно больше информации о всевозможных нюансах, деталях, людях.