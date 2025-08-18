«Кикко-Вантаа» лишился спонсора после подписания экс-игрока КХЛ Пулккинена

«Кикко-Вантаа» лишился спонсора после подписания контракта с нападающим Теему Пулккиненом, который выступал в КХЛ после начала СВО, сообщает Iltalehti.

Представитель компании-спонсора Туула Лехто назвал действия финского клуба несоответствующими ценностям организации.

Пулккинен выступал в КХЛ за минское и московское «Динамо», «Локомотив», «Трактор» и «Куньлунь». Всего в лиге он провел 319 матчей, в которых набрал 186 (104+82) очков.

13 августа Пулккинен извинился за то, что играл в клубах КХЛ. Он заявил, что жалеет о своем выборе, и главной мотивацией для него были деньги.