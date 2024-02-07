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Сегодня, 09:52

КХЛ заявила, что предупреждение о превышении лимита работало во время заявки Гордеева

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Защитник «Сибири» Федор Гордеев.
Фото ХК «Сибирь»

«СЭ» стали известны подробности заседания совместной дисциплинарной комиссии КХЛ и ФХР по делу защитника «Сибири» Федора Гордеева.

По нашей информации, КХЛ предоставила скриншоты, на которых при попытке заявки Гордеева на матч в электронной системе выскакивает предупреждение о превышении лимита на легионеров.

Напомним, ранее лига в собственном пресс-релизе отмечала, что автоматизированная система проверка легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала.

При этом «Сибирь» оспаривает подлинность данных скриншотов и утверждает, что данное предупреждение отсутствовало в электронной системе до начала разбирательства.

Ранее КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров.

В текущем сезоне КХЛ 25-летний защитник провел 42 матча и набрал 7 (2+5) очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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