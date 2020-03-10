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КХЛ завтра обсудит формат проведения матчей плей-офф в Москве

23:15
Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсужден на расширенном совещании. Фото Юрий Кузьмин.
Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсужден на расширенном совещании. Фото Юрий Кузьмин.
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В пресс-службе КХЛ прокомментировали для «СЭ» ситуацию с проведением матчей плей-офф в Москве.

Напомним, что в столице указом мэра Сергея Собянина ввели запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ограничение действует до 10 апреля.

— КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве. Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсужден на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон. О принятых решениях Лига сообщит дополнительно, — говорится в сообщении пресс-службы лиги. (Павел Климовицкий)

В Москве введен запрет на спортивно-массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля

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