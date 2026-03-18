КХЛ зарегистрировала расторжение контракта Ружички со «Спартаком» на основании дисциплинарных взысканий

В КХЛ прокомментировали решение «Спартака» расторгнуть контракт с нападающим Адамом Ружичкой. В лиге рассказали, что клуб направил документы для расторжения соглашения по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям.

«Хоккейный клуб «Спартак» в электронной базе ЦИБ КХЛ направил документы для расторжения контракта с нападающим Адамом Ружичкой по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям.

Лига, рассмотрев все приложенные материалы, на основании статьи 32 Правового регламента КХЛ зарегистрировала расторжение контракта игрока и присвоила ему статус «Закрепленные права», — говорится в сообщении КХЛ.

В этом сезоне 26-летний словак провел за «Спартак» 51 матч и набрал 40 (16+24) очков, всего в КХЛ у него 97 (49+48) очков в 128 играх за красно-белых.

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