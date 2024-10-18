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КХЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с форвардом «Сочи» Криштофом

Руслан Минаев
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КХЛ опубликовала заявление по поводу нападающего «Сочи» Михала Криштофа, который покинул расположение клуба.

Ранее стало известно, что словак подписал соглашение со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/25. При этом у хоккеиста действует контракт с клубом КХЛ на тот же срок.

«КХЛ осуждает действия хоккеиста Криштофа. Регламентом КХЛ и законодательством предусмотрены различные механизмы, которыми «Сочи» может воспользоваться в его отношении в целях защиты своих прав. Лига готова оказать всестороннюю поддержку клубу.

В ситуации с переходом Криштофа в швейцарский клуб «Лангнау», действия ИИХФ — разрешение трансфера — ставят под угрозу клубы швейцарской лиги и защиту контрактов игроков, выступающих в их чемпионате, поскольку практика нарушения контрактов может работать в обе стороны», — сказано в заявлении лиги.

 
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Криштоф присоединился к «Сочи» в 2023 году. Ранее он выступал за «Адмирал». В нынешнем сезоне форвард провел за команду 10 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 3 результативными передачами.

 
Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
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