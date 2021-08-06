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КХЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с «Адмиралом»

17:04
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Как сообщал «СЭ», хоккейный клуб «Адмирал» лишен доступа в базу ЦИБ — Центрального информационного бюро КХЛ. Лига выступила с официальным заявлением, в котором разъяснила сложившуюся ситуацию.

«АНО ХК «Адмирал ПК» был закрыт доступ на осуществление транзакций в ЦИБ КХЛ в связи с тем, что клуб до 31 июля 2021 года полностью не погасил задолженность перед хоккеистами и тренерами за сезон 2017/2018. Клуб выплатил задолженность в размере 48,8 млн рублей, остаток долга составляет 15,2 млн рублей перед одним тренером и четырьмя хоккеистами. В пятницу, 6 августа, президент КХЛ Алексей Морозов провел телефонный разговор с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко по данному вопросу. В ближайшее время руководство Лиги встретится с представителями клуба для выработки решения по выплате оставшейся задолженности», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

19 июня стало известно, что «Адмирал», пропускавший сезон-2020/21 из-за пандемии коронавируса, сможет выступить в КХЛ в следующем сезоне.

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Иван Шитик все материалы автора

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