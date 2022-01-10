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КХЛ выступила с заявлением по поводу продолжения регулярного чемпионата

13:28
КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В понедельник состоялось оперативное совещание руководства КХЛ по вопросам проведения регулярного чемпионата сезона-2021/22.

«Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть.

Во вторник, 11 января 2022 года, лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и о сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф», — говорится в заявлении на сайте лиги.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/10/495763.html

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Иван Шитик все материалы автора
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