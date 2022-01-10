КХЛ выступила с заявлением по поводу продолжения регулярного чемпионата

В понедельник состоялось оперативное совещание руководства КХЛ по вопросам проведения регулярного чемпионата сезона-2021/22.

«Матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть.

Во вторник, 11 января 2022 года, лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и о сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф», — говорится в заявлении на сайте лиги.