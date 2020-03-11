Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала ситуацию с матчем плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» — «Динамо», который должен пройти завтра, 12 марта. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий посещение болельщиками массовых мероприятий. Количество участников не должно превышать 5 тысяч человек, включая фанатов. Запрет будет действовать до 10 апреля 2020 года.

«КХЛ проведены консультации со всеми заинтересованными сторонами, задействованными в организации матча. На данный момент финальное решение вырабатывается. Лига совместно с ФХР отправила официальное письмо на имя мэра Москвы С.С. Собянина с просьбой дать разъяснения о порядке проведения матча с повышенным зрительским интересом 12 марта 2020 года», — отмечено в Telegram-канале лиги.