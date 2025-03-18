КХЛ выразила соболезнования в связи со смертью Малыхина

Континентальная хоккейная лига выразила соболезнования родным и близким нападающего Федора Малыхина. Экс-хоккеист скончался на 35-м году жизни.

Центральный форвард Малыхин играл в КХЛ за «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард».

В сезоне-2017/2018 он в составе казанской команды стал обладателем Кубка Гагарина.

Всего на счету Малыхина 548 матчей в КХЛ, в которых он набрал 220 (107+113) очков.