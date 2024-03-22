КХЛ выразила соболезнования родным погибших во время трагедии в «Крокус Сити Холле»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Лига дополнительно сообщит всю информацию о ближайших матчах КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.