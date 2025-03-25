КХЛ выразила соболезнования родным и близким Мартемьянова

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила слова соболезнования в связи со смертью тренера Андрея Мартемьянова.

Специалист ушел из жизни в возрасте 61 года. По информации «СЭ», причиной смерти Мартемьянова стал инсульт.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Андрея Алексеевича», — говорится в сообщении лиги.

Мартемьянов возглавлял в КХЛ такие команды, как «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур». Всего на его счету в лиге 469 матчей и 242 победы. Со всеми тремя клубами он выходил в плей-офф.