КХЛ выплатит клубам более одного миллиарда рублей за сезон-2023/24

КХЛ распределит между клубами более миллиарда рублей по итогам сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте лиги.

Наибольшую сумму получит магнитогорский «Металлург», ставший обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне. «Магнитке» будет перечислено более 106 миллионов рублей. «Локомотив» заработает более 92 млн рублей, а СКА выплатят 66 млн рублей.

Согласно нынешнему регламенту, порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав выглядит следующим образом: 30 процентов от общей суммы присваивается пропорционально между клубами согласно их спортивным достижениям; 70 процентов — согласно рейтингу клубов по десяти различным показателям.