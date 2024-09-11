КХЛ выплатит клубам более одного миллиарда рублей за сезон-2023/24
КХЛ распределит между клубами более миллиарда рублей по итогам сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте лиги.
Наибольшую сумму получит магнитогорский «Металлург», ставший обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне. «Магнитке» будет перечислено более 106 миллионов рублей. «Локомотив» заработает более 92 млн рублей, а СКА выплатят 66 млн рублей.
Согласно нынешнему регламенту, порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав выглядит следующим образом: 30 процентов от общей суммы присваивается пропорционально между клубами согласно их спортивным достижениям; 70 процентов — согласно рейтингу клубов по десяти различным показателям.
Источник: Официальный сайт КХЛ
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|10
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|11
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|12
|Сибирь
|3
|0
|3
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|6
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|7
|СКА
|3
|1
|2
|3
|8
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|3
|1
|2
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
Результаты / календарь
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16.09
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|11.09
|19:30
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
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