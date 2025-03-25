КХЛ выбрала лучших игроков марта

КХЛ определила лучших игроков марта в четырех номинациях.

Лучшим вратарем в третий раз в карьере стал Даниил Исаев из «Локомотива», одержавший четыре победы в шести матчах месяца с коэффициентом надежности 1,48.

Титул лучшего защитника получил Робин Пресс из «Металлурга», набравший 7 (3+4) очков в шести матчах. Его общий показатель полезности составил «+6».

Лучшим нападающим признали Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева», который набрал 13 (7+6) очков в восьми матчах с показателем полезности «+4».

Никита Хоружев из «Нефтехимика» стал лучшим новичком, набрав 6 (3+3) очков в девяти матчах с показателем полезности «+4».