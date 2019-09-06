КХЛ вводит жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о будущих изменениях в регламенте лиги. Также он высказался об аренде в КХЛ.

— Через год вводится жесткий потолок зарплат и жесткий пол зарплат. Изначально пол будет составлять 30 процентов от потолка зарплат, но затем будет подниматься, чтобы возможности клубов уравнивались, — отметил Чернышенко. — Мы видим все сомнительные переходы. Иногда к нам попадали документы, которые свидетельствовали о скрытой аренде. Мы даже штрафовали за это клубы. Но гоняться за всеми бессмысленно. Если аренда есть — надо ее легализовать. Но пока нам еще предстоит проработать вопросы по тому, сколько арендовать, когда, кого. Аренде быть. Если бардак нельзя победить, его надо возглавить. (Игорь Еронко)