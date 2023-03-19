КХЛ введет ограничение на количество вызванных из фарм-клуба игроков

КХЛ может ограничить количество хоккеистов, которых клуб может поднимать из фарм-клуба и МХЛ за сезон.

Максимум за сезон клуб сможет использовать 15 игроков с двусторонними или трехсторонними контрактами.

Ранее «СЭ» сообщал о том, что лига собирается ограничить заявку клубов 25 хоккеистами.