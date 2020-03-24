КХЛ вспомнила, как Кузнецов вывел «Трактор» в первый в истории команды финал Востока

Ровно 8 лет назад, 24 марта 2012 года, «Трактор» обыграл «Ак Барс» (4:1) в 6-м матче полуфинала Восточной конференции и впервые в своей истории вышел в финал Востока в плей-офф КХЛ. Победную шайбу в той встрече забросил на тот момент 19-летний нападающий Евгений Кузнецов. Официальный Twitter-аккаунт КХЛ напомнил болельщикам об этом эпизоде.

Ровно 8 лет назад @HCTraktor1947 обыграл «Ак Барс» и впервые в истории вышел в финал Востока. Победу в серии (4-2) челябинцам принесла шайба 19-летнего Евгения Кузнецова (@Kuzya92). #МоментыКХЛ pic.twitter.com/BWzqVVUyjt — КХЛ (@khl) March 24, 2020

В финале Востока сезона-2011/12 «Трактор» проиграл серию «Авангарду» со счетом 1:4 и прекратил выступление в плей-офф. Год спустя команда из Челябинска вышла в финал Кубка Гагарина, где проиграла серию «Динамо» со счетом 2:4.