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КХЛ возьмет на себя расходы по тестированию на коронавирус

14 июля 2020, 13:33
Тестирование на COVID-19. Фото AFP
Тестирование на COVID-19. Фото AFP
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КХЛ намерена профинансировать все расходы по тестированию сотрудников клубов и судей на коронавирус. Об этом сообщает РБК.

Согласно этому положению, медицинские службы клубов будут обязаны проводить ежедневное физикальное обследование сотрудников. Все работники также пройдут тестирование на коронавирус и антитела. Если у сотрудника будут выявлены антитела, он освобождается от тестирования до 1 сентября. Остальные будут сдавать тесты на COVID-19 раз в неделю.

1 сентября все сотрудники вновь пройдут тестирование на коронавирус и антитела. В случае обнаружения последних, работник не сдает анализы до 1 ноября. Остальных тестируют раз в пять дней.

Указано, что КХЛ составила смету на все процедуры. Теперь расходы должен утвердить совет директоров лиги. Заочное голосование по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f0d7e979a79474a96a22475?ruid=uUjlA18NX7EsHnzDAwOcAg==

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