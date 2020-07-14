КХЛ возьмет на себя расходы по тестированию на коронавирус

КХЛ намерена профинансировать все расходы по тестированию сотрудников клубов и судей на коронавирус. Об этом сообщает РБК.

Согласно этому положению, медицинские службы клубов будут обязаны проводить ежедневное физикальное обследование сотрудников. Все работники также пройдут тестирование на коронавирус и антитела. Если у сотрудника будут выявлены антитела, он освобождается от тестирования до 1 сентября. Остальные будут сдавать тесты на COVID-19 раз в неделю.

1 сентября все сотрудники вновь пройдут тестирование на коронавирус и антитела. В случае обнаружения последних, работник не сдает анализы до 1 ноября. Остальных тестируют раз в пять дней.

Указано, что КХЛ составила смету на все процедуры. Теперь расходы должен утвердить совет директоров лиги. Заочное голосование по этому вопросу ожидается в ближайшее время.