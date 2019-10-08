КХЛ: «Вопросы о проведении матчей с клубами НХЛ не обсуждаются»

Континентальная хоккейная лига прокомментировала возможность проведения матчей между клубами КХЛ и НХЛ. По словам вице-президента НХЛ Билла Дэйли, такая возможность существует.

— КХЛ и НХЛ находятся в постоянном диалоге по различным спортивным вопросам в рамках Меморандума о взаимоуважении контрактов. Вопросы о проведении матчей не обсуждаются, так как календари игр КХЛ и НХЛ не позволяет лигам проводить совместные мероприятия, — сообщили в пресс-службе лиги. (Игорь Еронко)

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