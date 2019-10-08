КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

КХЛ: «Вопросы о проведении матчей с клубами НХЛ не обсуждаются»

21:02
Теги:

Континентальная хоккейная лига прокомментировала возможность проведения матчей между клубами КХЛ и НХЛ. По словам вице-президента НХЛ Билла Дэйли, такая возможность существует.

— КХЛ и НХЛ находятся в постоянном диалоге по различным спортивным вопросам в рамках Меморандума о взаимоуважении контрактов. Вопросы о проведении матчей не обсуждаются, так как календари игр КХЛ и НХЛ не позволяет лигам проводить совместные мероприятия, — сообщили в пресс-службе лиги. (Игорь Еронко)

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир