КХЛ, вероятно, сократит число команд по окончании сезона

Член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис сообщил, что по окончании сезона лига, скорее всего, сократит количество команд. Стратегия КХЛ направлена на сокращение количества команд. Рейтинг эффективности клубов, согласно которому проходит сокращение, формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка.

- Иногда надо сократить количество команд, чтобы потом развиться, исключить команду из КХЛ очень тяжело, но иногда приходится. Наверное, в этом сезоне тоже придется так делать, - цитирует ТАСС Савицкиса.

Перед нынешним сезоном из КХЛ были исключены "Лада" и "Югра".