Нападающий Кирилл Кабанов в интервью «Известиям» отметил, что КХЛ не популярна в Дании и Германии. В этом сезоне хоккеист играл за датский «Ольборг».

— Датский чемпионат по уровню сильно отстает от немецкого?

— В Германии есть две команды, которые доминируют, — «Манхейм» и «Мюнхен». С остальными топы из Дании — «Хернинг» и «Ольборг» — могут играть спокойно. При этом по зарплатам клубы Дании не намного ниже клубов Германии. А некоторые даже и выше.

— В Дании и Германии люди смотрят КХЛ?

— Ни там, ни там лига не популярна. В Дании смотрят датскую и шведскую лиги, а также НХЛ. В Германии — датскую, немецкую и НХЛ. В Швеции — только шведскую и НХЛ. КХЛ в этих странах не показывают вообще.

— В прошлые два сезона КХЛ проводила вынесенные матчи в Вене, Цюрихе и Давосе. В Дании и Германии такие мероприятия вызвали бы интерес?

— Думаю, нет. Видел, что в Цюрихе не очень заполнилась арена. Мне кажется, в Дании и Германии было бы то же самое. Может быть, только в Копенгагене люди пошли бы. И то не уверен. Сложно привлечь интерес к лиге, когда там нет представителя твоей страны. Слышал, что датчане одно время думали вступить в КХЛ. Но это было давно и на уровне слухов.