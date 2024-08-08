КХЛ утвердила время начала матчей в сезоне-2024/25

КХЛ сообщила об утверждении времени начала домашних матчей для каждой из команд лиги в сезоне-2024/25.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».

Время начала матчей для команд Восточной конференции. Фото photo.khl.ru