КХЛ утвердила время начала домашний матчей клубов в сезоне-2023/24

Стало известно время начала домашних матчей клубов КХЛ в сезоне-2023/24.

Действующий победитель Кубка Гагарина ЦСКА начнет домашний матчи в по будням в 19.30 мск, по выходным и в праздничные дни — в 17.00.

Западная конференция. Фото КХЛ

Финалист плей-офф КХЛ прошлого сезона «Ак Барс» начнет домашние матчи по будням в 19.00, в выходные и праздничные дни — в 17.00.

Восточная конференция. Фото КХЛ

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