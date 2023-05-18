КХЛ утвердила формат перекрестного плей-офф в следующем сезоне

Президент КХЛ Алексей Морозов объявил, что в сезоне-2023/24 состоится перекрестный плей-офф.

«Плей-офф со второго раунда будет перекрестным. Это согласовано Федерацией хоккея России», — приводит слова Морозова ТАСС.

Во втором раунде Кубка Гагарина будут образованы две группы по 4 команды. В каждую из групп попадут по две команды из Восточной и Западной конференции.