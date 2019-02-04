20:47 | Хоккей — КХЛ

КХЛ удалила из твиттера видео с падением Моуринью

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КХЛ удалила из своего официального Твиттера видео с падением португальского тренера Жозе Моуринью. В англоязычной версии аккаунта лиги в социальной сети оно также недоступно.

Напомним, что Моуринью поскользнулся и упал после вбрасывания перед матчем регулярного чемпионата  КХЛ "Авангард" - СКА. Ему помог подняться нападающий петербургского клуба Павел Дацюк.

Моуринью в настоящее время находится без клуба - он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.

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