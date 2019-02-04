КХЛ удалила из твиттера видео с падением Моуринью

КХЛ удалила из своего официального Твиттера видео с падением португальского тренера Жозе Моуринью. В англоязычной версии аккаунта лиги в социальной сети оно также недоступно.

Напомним, что Моуринью поскользнулся и упал после вбрасывания перед матчем регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - СКА. Ему помог подняться нападающий петербургского клуба Павел Дацюк.

Моуринью упал во время вбрасывания перед матчем "Авангард" - СКА 😄 pic.twitter.com/7WVYvP8SJc – СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 февраля 2019 г.

Моуринью в настоящее время находится без клуба - он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.

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