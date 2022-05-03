КХЛ стала седьмой по посещаемости среди европейских чемпионатов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) стала седьмой в рейтинге средней посещаемости среди европейских чемпионатов в текущем сезоне, информирует пресс-служба IIHF.

В КХЛ средняя посещаемость в сезоне-2020/21 упала на 63 процента по сравнению с последним сезоном перед пандемией коронавируса.

Первое место в рейтинге заняла Национальная лига Швейцарии (6139 человек), второй стала Шведская хоккейная лига (4738), Немецкая хоккейная лига (3059) — на третьей позиции.