КХЛ согласовала перенос двух матчей «Спартака» на арену в Мытищах

Официальный сайт КХЛ сообщает, что лига согласовала перенос двух матчей «Спартака» на ледовую площадку СК «Арена Мытищи» из-за невозможности проведения игр на арене МСК «ЦСКА Арена».

20 ноября 2019-го «Спартак» — «Локомотив»;

21 ноября 2019 года «Спартак» — минское «Динамо»;

В сообщении также говорится о том, что московское «Динамо» сыграет против СКА 9 декабря. Ранее было заявлено 8-го.

«В связи с технической невозможностью подготовить «ВТБ Арену» после проведения 7 декабря 2019 года культурно-массового мероприятия, а также по обоюдному согласию участвующих в данном матче команд, Лига в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе матча №430 «Динамо» Москва — СКА с 8 декабря на 9 декабря 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.