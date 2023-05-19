КХЛ собирается ввести наказание за открытие калитки на скамейке во время матча, которое нанесло травму

Как стало известно «СЭ», со следующего сезона КХЛ собирается ввести наказание за открытие калитки на скамейке во время матча, которое нанесло травму сопернику или арбитру.

18 мая президент КХЛ Алексей Морозов объявил, что в сезоне-2023/24 состоится перекрестный плей-офф.

Во втором раунде Кубка Гагарина будут образованы две группы по 4 команды. В каждую из групп попадут по две команды из Восточной и Западной конференции.