КХЛ смягчит «правило трех» по переходам хоккеистов

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал работу над правилом о переходе трех и более игроков из одной команды в другую.

«Вопрос о запрете на переход более трех игроков из одного клуба в другой мы проработали, обсудив нюансы. Неограниченно свободные агенты, с которыми не разрывали контракт, смогут спокойно подписываться с любым клубом без ограничений. Этот пункт будет внесен в регламент», — сказал Морозов.