КХЛ сезон-2026/2027: какие нововведения будут

Регулярный чемпионат КХЛ пройдет с 5 сентября 2026 по 20 марта 2027 года. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая 2027-го. В турнире примут участие 22 клуба (по 11 — в Западной и Восточной конференциях). С нового сезона будет ряд нововведений.

Отмена Кубка Открытия

Руководство лиги приняло решение отменить проведение Кубка Открытия. В день старта нового сезона, 5 сентября, пройдут сразу несколько матчей. Ранее в первый день проводился только одна игра — между обладателем Кубка Гагарина и серебряным призером минувшего сезона. Таким образом, ярославский «Локомотив» стал последним обладателем Кубка Открытия.

Отмена перекрестного плей-офф

Было принято отказаться от перекрестного плей-офф. Теперь после первого раунда будет сформирована общая турнирная таблица, места в которой будут распределены в соответствии с набранными в регулярном чемпионате очками.

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