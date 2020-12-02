КХЛ сделала заявление по матчу «Салавата» с «Йокеритом» в Хельсинки

КХЛ выпустила официальное заявление по поводу ситуации с матчем регулярного чемпионата «Йокерит» — «Салават Юлаев» (3:1). Игра состоялась сегодня, несмотря на положительный тест на коронавирус в составе уфимцев.

В КХЛ отметили, что по прилету в Хельсинки «Салават Юлаев» прошел стандартное тестирование на COVID-19. По его результатам 1 декабря стало известно, что у одного игрока «Салавата Юлаева» был выявлен первично положительный ПЦР. Согласно действующим правилам Финляндии игрок, а также те, кто находится в контактной группе, не могли принимать участие в матче.

В контактную группу входят все, за исключением тех, у кого есть иммунитет. Таким образом, еще два игрока клуба были изолированы. Отмечается, что о данной ситуации «Салават Юлаев» был проинформирован.

«Йокерит» в день матча (около 15 часов по Москве) получил информацию о том, что еще часть игроков уфимцев не допущена к игре в соответствии с новым распоряжением властей Хельсинки о критериях допуска к соревнованиям, из-за того, что с момента заболевания прошло более трех месяцев. Об этом финский клуб сразу сообщил в «Салават Юлаев» и лигу.

В КХЛ подчеркнули, что лига и оба клуба находились в контакте и обсуждали сложившуюся ситуацию. Были проработаны различные сценарии, в том числе и отмена матча.

После предоставления «Салаватом Юлаевым» результатов тестирования на антитела власти Хельсинки допустили к участию игроков, у которых подтвердилось наличие иммунитета к коронавирусной инфекции.

«Лига выражает благодарность «Салавату Юлаеву», который после консультаций с тренерским штабом принял решение выйти на игру, несмотря на то, что часть игроков не была допущена.

«Йокерит» не принимает решений о допуске или недопуске игроков и сотрудников других клубов на матч, а только руководствуется и транслирует предписания финских властей, — добавили в КХЛ. — Ситуация с поздним информированием об измененных правилах по противодействию распространения коронавируса в Финляндии беспокоит Лигу. КХЛ обращалась к властям Финляндии о пересмотре правил допуска клубов КХЛ к участию в спортивных мероприятиях. Ответ на данный момент не получен. Лига продолжит работу в данном направлении, и надеется на построение конструктивного диалога с финскими властями во избежание подобных ситуаций в дальнейшем".