КХЛ — самая популярная лига на Кинопоиске по итогам 2024 года
Платформа выпустила персональные итоги пользователей и показала рейтинг самых популярных лиг, турниров и чемпионатов среди подписчиков Яндекс Плюс.
Вместе с персональными итогами года Кинопоиск раскрыл самые популярные спортивные лиги в онлайн-кинотеатре: рейтинг составлен по числу подписчиков Яндекс Плюс, которые смотрели трансляции в разделе «Спорт». КХЛ возглавила этот рейтинг, опередив чемпионат Европы по футболу, российскую с Кубок России по футболу и UFC.
Если брать самые популярные трансляции, то тут преобладает футбол: в топ-10 спортивных событий года по числу смотрящих подписчиков сразу семь матчей чемпионата Европы-2024. Возглавляет топ финал Испания — Англия, за ним следуют полуфинал Испания — Франция, замыкает тройку рейтинга финал Лиги чемпионов прошлого сезона между «Боруссией» и «Реалом».
Совокупная аудитория хоккейных матчей в онлайн-кинотеатре все же больше, чем футбольных. Самыми популярными играми КХЛ в 2024 году стали матчи плей-офф-2024. В топ вошли сразу пять встреч с участием «Локомотива» и четыре с «Металлургом». Более 1,5 миллиона подписчиков смотрели в этом году матчи КХЛ и документальный фильм «Кубок Гагарина: Битва за мечту», а командой КХЛ с самым большим количеством лайков стал омский «Авангард».
Среди всех любимых команд больше всего лайков от подписчиков получил футбольный «Спартак». Вторая по популярности команда — «Зенит», на третьем месте — футбольный ЦСКА, а замыкают пятерку лидеров по количеству добавлений команд в раздел любимых испанские клубы — «Барселона» и «Реал».
Суммарно аудитория посмотрела за год более 87 миллионов часов спортивного контента, включая матчи, документальные фильмы и сериалы, а также дополнительный шоу-контент, видеоэссе и обзоры матчей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|5
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|20.12
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|4 : 2
|20.12
|19:00
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
|20.12
|19:30
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|20.12
|19:30
|
Северсталь – Сочи
|- : -