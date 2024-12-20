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Сегодня, 19:45

КХЛ — самая популярная лига на Кинопоиске по итогам 2024 года

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Платформа выпустила персональные итоги пользователей и показала рейтинг самых популярных лиг, турниров и чемпионатов среди подписчиков Яндекс Плюс.

Вместе с персональными итогами года Кинопоиск раскрыл самые популярные спортивные лиги в онлайн-кинотеатре: рейтинг составлен по числу подписчиков Яндекс Плюс, которые смотрели трансляции в разделе «Спорт». КХЛ возглавила этот рейтинг, опередив чемпионат Европы по футболу, российскую с Кубок России по футболу и UFC.

Если брать самые популярные трансляции, то тут преобладает футбол: в топ-10 спортивных событий года по числу смотрящих подписчиков сразу семь матчей чемпионата Европы-2024. Возглавляет топ финал Испания — Англия, за ним следуют полуфинал Испания — Франция, замыкает тройку рейтинга финал Лиги чемпионов прошлого сезона между «Боруссией» и «Реалом».

Совокупная аудитория хоккейных матчей в онлайн-кинотеатре все же больше, чем футбольных. Самыми популярными играми КХЛ в 2024 году стали матчи плей-офф-2024. В топ вошли сразу пять встреч с участием «Локомотива» и четыре с «Металлургом». Более 1,5 миллиона подписчиков смотрели в этом году матчи КХЛ и документальный фильм «Кубок Гагарина: Битва за мечту», а командой КХЛ с самым большим количеством лайков стал омский «Авангард».

Среди всех любимых команд больше всего лайков от подписчиков получил футбольный «Спартак». Вторая по популярности команда — «Зенит», на третьем месте — футбольный ЦСКА, а замыкают пятерку лидеров по количеству добавлений команд в раздел любимых испанские клубы — «Барселона» и «Реал».

Суммарно аудитория посмотрела за год более 87 миллионов часов спортивного контента, включая матчи, документальные фильмы и сериалы, а также дополнительный шоу-контент, видеоэссе и обзоры матчей.

Хоккей
КХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Металлург Мг 38 21 17 44
5 Автомобилист 34 19 15 42
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 38 10 28 23
12 Амур 36 7 29 18
Результаты / календарь
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25.12
20.12 17:00
Металлург Мг – Сал. Юлаев
 4 : 2
20.12 19:00
Локомотив – Автомобилист
 - : -
20.12 19:30
Ак Барс – Динамо Мн
 - : -
20.12 19:30
Северсталь – Сочи
 - : -
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