14:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ с этого сезона введет овертаймы "3 на 3"

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Как стало известно "СЭ", после совещания представителей клубов КХЛ, которое состоится 14 декабря, в матчах регулярного чемпионата будут введены овертаймы в формате "три на три". Изменения вступят в силу уже по ходу этого сезона. Напомним, "три на три" играют в НХЛ и на Кубке мира. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Andrewxyz

Площадки меньше надо, запарятся бегать в овере, никакой зрелищности

17:31

el desperado

бред. колхозная лига, она и в африке кхл

16:11

Tramvaj

3 на 3 на больших площадках задохнутся очень быстро, будет вялое ползание. Следом будет урезание коробок?

16:09

Марио66

Ахах. Формат интересный, не вопрос, можно и перенять. Но по ходу сезона? Ахах еще раз. Решают они, а стыдно почему-то мне.

15:41

капитан16

kapperden Большинство, это не про нас, на ЧМ опять в зону войти не сможем и встать, хоть занаигрывайся.

15:23

капитан16

Улыбнуло однако, как мартышки, сразу же слизали у НХЛ. Раз так, тогда пусть делают до забитого гола, без буллитов.

15:20

grroznyi85

Овертаймы в формате "три на три" это конечно интересно, но вводить их посреди регулярного сезона....

15:13

i_mikola

повторюшки. в нхл ввели матч звезд во дивизионам - наши тут же слизали. овертаймы 3 на 3 - опять слизали. если лига претендует на то чтобы быть уважаемой самостоятельной единицей, а не дешевой китайской подделкой, надо искать свой путь

15:11

Gordon

Это не хоккей :(

15:08

Урфин Джюс

Да что там мелочиться.. одних вратарей оставить и пусть стараются

15:08

kapperden

вносить изменения по ходу сезона - это неправильно. давайте еще в плей-офф изменения внесите, чтобы СКА все матчи играл в формате 5 на 4, пусть Знарок наигрывает большинство перед чемпионатом мира.

15:06

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