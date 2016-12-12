КХЛ с этого сезона введет овертаймы "3 на 3"

Как стало известно "СЭ", после совещания представителей клубов КХЛ, которое состоится 14 декабря, в матчах регулярного чемпионата будут введены овертаймы в формате "три на три". Изменения вступят в силу уже по ходу этого сезона. Напомним, "три на три" играют в НХЛ и на Кубке мира. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Andrewxyz
Площадки меньше надо, запарятся бегать в овере, никакой зрелищности
17:31
el desperado
бред. колхозная лига, она и в африке кхл
16:11
Tramvaj
3 на 3 на больших площадках задохнутся очень быстро, будет вялое ползание. Следом будет урезание коробок?
16:09
Марио66
Ахах. Формат интересный, не вопрос, можно и перенять. Но по ходу сезона? Ахах еще раз. Решают они, а стыдно почему-то мне.
15:41
капитан16
kapperden Большинство, это не про нас, на ЧМ опять в зону войти не сможем и встать, хоть занаигрывайся.
15:23
капитан16
Улыбнуло однако, как мартышки, сразу же слизали у НХЛ. Раз так, тогда пусть делают до забитого гола, без буллитов.
15:20
grroznyi85
Овертаймы в формате "три на три" это конечно интересно, но вводить их посреди регулярного сезона....
15:13
i_mikola
повторюшки. в нхл ввели матч звезд во дивизионам - наши тут же слизали. овертаймы 3 на 3 - опять слизали. если лига претендует на то чтобы быть уважаемой самостоятельной единицей, а не дешевой китайской подделкой, надо искать свой путь
15:11
Gordon
Это не хоккей :(
15:08
Урфин Джюс
Да что там мелочиться.. одних вратарей оставить и пусть стараются
15:08
kapperden
вносить изменения по ходу сезона - это неправильно. давайте еще в плей-офф изменения внесите, чтобы СКА все матчи играл в формате 5 на 4, пусть Знарок наигрывает большинство перед чемпионатом мира.
15:06