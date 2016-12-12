КХЛ с этого сезона введет овертаймы "3 на 3"

Как стало известно "СЭ", после совещания представителей клубов КХЛ, которое состоится 14 декабря, в матчах регулярного чемпионата будут введены овертаймы в формате "три на три". Изменения вступят в силу уже по ходу этого сезона. Напомним, "три на три" играют в НХЛ и на Кубке мира. (Алексей ШЕВЧЕНКО)