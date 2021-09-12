КХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 12 сентября
17:30
В воскресенье, 12 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут пять матчей.
«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)
Голы: Галиев — 2 (Петунин, Войнов), 0:13 — 0:1. Шаров — 1, 6:51 — 1:1. Чебыкин — 2 (Войнов, Новиков), 12:02 — 1:2. Бутузов — 1 (Алексеев, Галузин), 20:48 — 2:2. Новиков — 1, 31:06 — 2:3. О`Делл — 1 (бол., Шипачев, Войнов), 42:25 — 2:4. Чебыкин — 3 (бол., Рашевский, Педан), 49:36 — 2:5. Чебыкин — 4 (бол., Рашевский, Педан), 54:55 — 2:6.
Вратари: Аликин — Еременко.
Штраф: 18 — 12.
Броски: 26 (9+13+4) — 35 (13+10+12).
Судьи: Букин, Фатеев.
12 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена.
«Витязь» — «Автомобилист». 17:00 мск.
«Динамо» Рига — «Локомотив». 17:00.
«Торпедо» — СКА. 17:00.
«Динамо» Минск — «Ак Барс». 17:10.
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