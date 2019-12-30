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КХЛ разъяснила спорные эпизоды в матчах «Трактор» — «Авангард» и «Йокерит» — «Витязь»

22:37
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Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с отмененной шайбой в матче регулярного чемпионата «Трактор» — «Авангард» (1:5), а также момент встречи «Йокерит» — «Витязь» (4:1), сообщает официальный сайт лиги.

На 38-й минуте матча после гола игрока «Авангарда» Егора Мартынова главный судья инициировал консультацию на предмет покидания шайбой пределов площадки. После видеопросмотра определено: шайба покинула пределы площадки, взятие ворот отменено.

На 9-й минуте после броска нападающего «Йокерита» Давида Скленички судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет пересечения шайбой линии ворот. После видеопросмотра определено: шайба полностью не пересекла линию ворот, гола нет.

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